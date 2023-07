Da barnebarnet ringede og bad om at låne penge, skulle den 92-årige mand ikke bruge mange momenter, før han indvilligede i at give et lån.

Kort efter mødtes den 92-årige på gaden på Ordrupvej i Charlottenlund med en af barnebarnets venner og afleverede pengene til ham.

Eller det troede den 92-årige i hvert fald.

For kort efter viste det sig, at det rigtige barnebarn intet have med sagen at gøre. Den 92-årige var blevet snydt at svindlere, der havde udgivet sig for at være familie.

Det skriver Nordsjællands Politi i sin døgnrapport. Heri lyder det, at den 92-årige modtog opkaldet fra det falske barnebarn klokken 18.42 tirsdag.

Manden, som den 92-årige mødte på gaden, er fortsat på fri fod.

Han bliver beskrevet som værende mellemøstlig af udseende og mellem 30 og 35 år gammel.

Videre lyder det, at han er mellem 150 og 155 centimeter høj, kraftig af bygning og mørk i huden.

Hans hår er kort og sort, og så har han skæg. Tirsdag aften var han iført sorte bukser og sort trøje, lyder det i døgnrapporten.

