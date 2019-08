Politiet har over sommeren sigtet 918 bilister for at køre med alkohol i blodet i forbindelse med en indsats.

918 bilister blev sigtet for spirituskørsel i perioden 21. juni til 30. juli. Det viser tal fra Rigspolitiet, som i perioden foretog en målrettet indsats.

Dermed blev der sigtet 419 flere spritbilister sammenlignet med en gennemsnitlig måned i 2018.

I perioden registrerede politiet ligeledes 175 trafikulykker, hvor spiritus kan have været en medvirkende årsag til ulykken, hvilket er 56 flere end en gennemsnitlig måned i 2018.

Indsatsen i sommerperioden var koordineret med Rådet for Sikker Trafiks kampagne Stop Spirituskørsel. Ud over at føre kontrol med alkoholpåvirkning undersøgte politiet også, om bilisterne var påvirkede af narkotika.

Politiet sigtede i den forbindelse 983 bilister for at køre med narko eller medicin i blodet. Det er en stigning på 393 bilister sammenlignet med en gennemsnitlig måned sidste år.

/ritzau/