Skyderiet i Field's bliver en hændelse, de færreste kommer til at glemme.

Cheflægen på Psykiatrisk Center København og en del af beredskabsledelsen for det psykosociale beredskab i Region Hovedstaden, Lone Baandrup, var en af de mange fra psykiatrien, der blev aktiveret, da skyderiet i Field's udspillede sig.

Hun fortæller, at omkring 900 personer modtog krisehjælp på dagen og i dagene efter skyderiet, hvor de fleste kom ind natten til mandag eller i løbet af mandagen.

»Det er en af de største hændelser, vi har haft, men det er et beredskab, som vi altid har klar til at sætte i værk. Vi holder øvelser og kurser for at være forberedt på sådan nogle hændelser,« siger Lone Baandrup.

De cirka 900 mennesker, som søgte mod de etablerede evakuerings- og pårørendecentre i København, havde på den ene eller anden måde været tæt på skyderiet.

Mennesker, der havde været helt tæt på, gemt sig, mens det stod på, været på vej til koncert eller observeret en del af politiets indsats, var nogle af dem, der kom forbi og fik psykologisk førstehjælp.

»De fleste mennesker har det selvfølgelig ubehageligt, når de oplever hændelser af så voldsom karakter. Det kommer til udtryk på mange forskellige måder med alt fra mennesker, der var svært angstprægede og uroprægede, til andre, som udadtil var rolige, men som alligevel var svært påvirkede af situationen,« siger hun.

Lone Baandrup vurderer, at de fleste, som har været involveret i episoden, vil opleve færre og færre symptomer, efterhånden som dagene efter skyderiet går.

Men man skal være opmærksom.

»Hvis man har voldsomme oplevelser med i bagagen eller på anden måde er sårbar, så kan det være noget, der vil præge én i længere tid. Hvis de akutte symptomer ikke klinger af, så er det noget, man skal sørge for at søge hjælp til og få en vurdering af. Det kan være en naturlig efterreaktion, men der kan også være tale om noget, man skal have ekstra behandling for,« siger Lone Baandrup.

Myndighedernes beredskabsindsats har tidligere fået rosende ord med på vejen fra katastrofeforskeren Rasmus Dahlberg. Han kalder det den største koordinerede indsats i Danmark.

»Jeg er sikker på, at vi aldrig før har haft en skarp indsats, hvor så mange beredskabsressourcer er mødt så hurtigt ved et objekt,« sagde han i sidste uge.