En 90 år gammel kvinde er fundet død i Gentofte. Et medlem af hendes familie er nu sigtet for bedrageri ved at have hævet hendes pension.

Torsdag modtog Nordsjællands Politi en henvendelse fra Gentofte Kommune, der ikke kunne komme i kontakt med en ældre borger.

»Vi henvender os på adressen og da der ikke bliver svaret, låser vi os ind, og der finder vi hende død,« siger Jakob Rahbek, der er leder af afdelingen for Personfarlig Kriminalitet.

Hvor længe den 90-årige har ligget død i lejligheden, kan Jakob Rahbek ikke svare præcist på.

Men der er tale om en længere periode.

»Hun har været død i en rum tid. Vi taler år,« siger han.

Rutinemæssigt undersøgte politiet, om den 90-årige kunne være blevet udsat for en forbrydelse, men det var der intet der tydede op.

Til gengæld fandt politiet andre mistænkelige omstændigheder ved dødsfaldet.

Et medlem af den 90-åriges familie har ifølge politiets opfattelse hævet den nu afdøde kvindes pension.

»Der er blevet rejst en sigtelse for svig med sociale ydelser,« siger Jakob Rahbek.

Kvinden levede angiveligt en eneboer-agtig tilværelse, hvilket formentlig er årsagen til at hun ikke blev meldt savnet tidligere.

