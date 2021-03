Onsdag formiddag klokken 11.49 modtager Nordsjællands Politi en melding om en alvorlig ulykke i krydset ved Slangerupvej og Frederiksborgvej i Farum.

Her var to biler kørt sammen.

En 90-årig mand er efterfølgende blevet fragtet på hospitalet og hans tilstand er kritisk.

Nordsjællands Politi fortæller dog, at han under transporten til sygehuset var ved bevidsthed.

Foto: Presse-fotos.dk

Præcis hvad der er sket forud for ulykken, ved politiet ikke med sikkerhed endnu, men det antages for at være et frontalt sammenstød mellem to biler.

Både ambulance, akutlæge og politi ankom til ulykkesstedet, men brandvæsnet måtte også assistere, da en person var fastklemt i en af bilerne.

Politiet kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse, om der er andre tilskadekomne.

Beredskabet er ikke længere til stede ved ulykken, og trafikken er atter normal.