1. juli 2016 trådte Folketingets lovforslag om strafskærpelse i forbindelse med voldtægt i kraft. Med den daværende justitsminister Søren Pind i spidsen blev strafskærpelsen beskrevet på følgende måde i en pressemeddelelses fra Justitsministeriet.

'Straffen for voldtægt bliver nu hævet fra 2 ½ års fængsel til 3 ½ års fængsel, når overgrebet sker ved vold eller under trusler om vold. Det er resultatet af justitsministerens lovforslag, som netop er vedtaget,' lød det.

Fakta #Voldtaget B.T. har sat sig for at undersøge, hvilke personer der begår voldtægt i Danmark. Når der i såvel forskning som journalistik bliver sat fokus på voldtægt, er det ofte med offeret i centrum. Meget få undersøgelser belyser de personer, som begår overgrebene. Derfor har B.T. indhentet samtlige dombøger i perioden mellem 1. januar 2016 og 8. maj 2017, hvor der er faldet en voldtægtsdom. Ved at gennemgå omkring 100 dombøger forsøger B.T. at give et indblik i, hvem der begår voldtægt, hvilke typer af voldtægt der er hyppigst, og hvor voldtægterne finder sted, ligesom vi taler med både ofre for voldtægt og dømte voldtægtsforbrydere. I projektet #Voldtaget præsenterer B.T. ligeledes et interaktivt danmarkskort, der viser samtlige voldtægtssager, hvor der er faldet dom i perioden. I begrebet voldtægter inkluderer vi fuldbyrdede voldtægter, andet seksuelt forhold end samleje, voldtægtsforsøg og medvirken til voldtægt. Vi har udeladt blufærdighedskrænkelser, ligesom sager, der har ført til frifindelse, betingede fængselsdomme eller delvist betingede fængselsdomme, samt sager, hvor der udelukkende er idømt bøde, ikke er medtaget. Ligeledes har vi valgt at udelade sager, hvor der er formodet sindssyge for gerningspersonens vedkommende – såkaldte § 68-70-sager.

I selve lovteksten fremgår det dog, at den pågældende ønskede strafskærpelse til 3½ år omhandler overfaldsvoldtægter, mens øvrige voldtægter som kontakt- og parvoldtægter skulle have en gennemsnitlig straf på 2½ til 3 års fængsel. Samtidig skulle straffen for andre typer overgreb stige med et år.

Herunder kan du se 9 domme for voldtægter, der er fundet sted, efter loven er trådt i kraft, og hvad de dømte voldtægtsmænd fik i straf.

Klik på billederne for at se straffen.

København: 11. september 2016. Ca. kl. 03.00

Gerningsmand: 21-årig mandlig studerende.

Offer: 21-årig kvinde.

Relation: Kendte ikke hinanden på forhånd. Mødte hinanden på natklub på Gothersgade i København.



I byrettens strafudmåling fremgår det, at det var en formildende omstændighed, at ofret frivilligt havde givet gerningsmanden oralsex, inden voldtægten. To ud af tre domsmænd kender ham skyldig.

Horsens: 22. oktober 2016, omkring klokken 03:00

Gerningsmand: 17-årig mand

Offer: Kvinde. Alder fremgår ikke.

Relation: De er bekendte.



Offer, gerningsmand og et vidne venter sammen på en bus i en lejlighed i Horsens. Efterfølgende viser beskeder, at han var bevidst om, at hun ikke kunne modsætte sig voldtægten.

*Sagen omhandler en voldtægt, hvor ofret var i en tilstand, hvor hun ikke kunne sige fra. Sager som denne straffes typisk mildere, end voldtægter ved brug af vold eller trusler.

Allerød: 22. september 2016 mellem klokken 10-11.00.

Gerningsmand: 21-årig afghansk mand, der har boet i Danmark siden 2001.

Offer: 17-årig kvinde

Relation: De var kærester.



Gerningsmanden går amok, efter han finder et billede af kæresten med en anden. Han blev blandt andet dømt på grund af en telefonsamtale mellem offer og gerningsmand, hvor han flere gange undskylder, efter hun anklager ham for voldtægt.

Helsingør: 25. december 2016. Ukendt tidspunkt.

Gerningsmand: 29-årig mand

Offer: 23-årig kvinde

Relation: Kender hinanden på forhånd.



De havde været til fest sammen og skulle videre til efterfest i nærheden. På vej hiver han hende ind i et skur på en skole, hvor han voldtager hende. Han påstod i retten, at hun var med på den. Begge er fulde og påvirket af kokain.

Skive: 25. September 2016 kl. 01.15

Gerningsmand A: 19-årig syrisk mand, der har boet i Danmark i knap to år.

Gerningsmand B: 17-årig syrisk mand. Har boet i Danmark i 10 måneder.

Offer: Under 18 år.

Relation: De tre møder hinanden på et diskotek i Skive.



De to gerningsmænd udnyttede, at ofret var så træt, beruset og i chok, at hun flere gange faldt kortvarigt i søvn, mens de voldtog hende i en park i nærheden af diskoteket.

Frederikssund: 25. september 2016 ca. kl. 01.00.

Gerningsmand: 30-årig bulgarsk mand, der har boet i Danmark i cirka syv måneder.

Offer: Kvinde

Relation: Ofret mødte gerningsmanden gennem en fælles bekendt til en fest i Frederikssund.



Gerningsmandens barndomsven - også en 30-årig bulgarsk mand - blev idømt ni måneders fængsel for medvirken til voldtægt, da han kørte bilen, hvori ofret blev voldtaget.

Herning: 3. oktober 2016 omkring klokken 03.00

Gerningsmand: 27-årig mand af anden etnisk herkomst end dansk.

Offer: Kvinde

Relation: Fremgår ikke af dombogen.



Gerningsmanden påstod også, at han var bevæbnet med en pistol. Han tvang ofret til at drikke en væske, som hun ikke vidste, hvad indeholdt.

Frederikshavn: 5. december 2016 om morgenen.

Gerningsmanden: 52-årig grønlandsk mand

Offer: Kvinde

Relation: De møder hinanden til en fest, som en fælles bekendt har inviteret til.

Flere lokationer: 31. december 2014 - 15. januar 2016

Gerningsmand: 40-årig mand.

Offer: Pige der var 12 år gammel ved første overgreb

Relation: Gerningsmand har været gift med ofrets mor, som han har en datter med. Han betragter ofret som sin datter.

Har du været udsat for et seksuelt overgreb, og kunne du have lyst til at dele din historie. Så kontakt B.T.s journalister på bopo@bt.dk, jepa@bt.dk eller cweb@bt.dk.