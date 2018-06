En pige på 9 år efterlyses lørdag aften af Københavns Politi.

Pigen er sidst set kl. 18.55 i Fakta på Kastruplundgade, oplyser politikredsen til BT.



»Hun skulle egentlig bare være gået lige hjem, men det har hun så ikke gjort,« fortæller vagtchef Henrik Brix.

Politiet er lige nu i færd med at lede i nærområdet. Man leder særligt på vejene nær Fakta-butikken, men også ved Amager Strandpark, der ligger i nærheden.

Det er pigens mor, der er såkaldt anmelder i sagen, oplyser vagtchefen. Han tilføjer, at man på overvågningsbilleder har konstateret, at pigen har været i den pågældende Fakta-butik, hvor hun ses betale for varer.



Den efterlyste pige beskrives som:

Har skulderlangt hår

Iført en sort/lyserød badedragt

Iført en kjole med hvidt mønster

Har grønne klipklappere

Har du set pigen, eller har du andre oplysninger i sagen, kan du kontakte politiet på 114.

BT følger sagen.