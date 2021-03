Onsdag aften efterlyste Østjyllands Politi en 9-årige drenge.

Drengen er nu fundet i god behold i Aarhus midtby.

Politiet oplyser på twitter, at han tilsyneladende ikke kunne finde hjem, men er i god behold og på vej tilbage til sin familie nu.

Han blev efterlyst sidst set at være set kl. 16.00, da han gik ned for at køre på løbehjul omkring Finsensgade i Aarhus.

Østjylland politi var talstærk til stede omkring Finsensgade i forbindelse med eftersøgningen.

Han er kørende på et sort/blåt løbehjul, oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

Politiet takker for alle de gode henvendelser, som de fik i forbindelse med efterlysningen.