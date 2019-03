En 9-årig dreng fra Ikast efterlyses af Midt- og Vestjyllands Politi, da han hverken har været hjemme eller i SFO efter skoletid klokken 14.

Det skriver Midt- og Vestjylland på Twitter.

»Vi har sendt nogle vogne ud for at kigge efter ham, men ønsker også offentlighedens hjælp, nu hvor det er ved at blive mørkt,« siger vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Ole Vanghøj.

Opdateres...

/ritzau/