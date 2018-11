Politiet har haft dobbelt så travlt som normalt på en fredag.

En ni-årig pige blev fredag aften tilbageholdt af en centervagt i shoppingcenteret Broen i Esbjerg med rygsækken fuld af stjålne varer fra H&M, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi til TV SYD.

- Hun var sammen med sin 14-årige søster, da de blev opdaget. Deres mor er nu på vej til stedet, fortæller vagtchef Ole Aamann.

Han og hans kolleger har haft mere end dobbelt så travlt på Black Friday end normalt på en fredag.

I Esbjerg, Haderslev og Aabenraa er adskillige blevet sigtet for butikstyverier, og selvom forretningerne på sådan en dag er gavmilde med rabatterne, er det ikke tilfældet hos ordensmagten.

- Vi kører ikke Black Friday på bødetaksten. Det er fuld skrald året rundt, siger vagtchefen, der går ud fra, at de mange butikstyve har regnet med at kunne gemme sig i mængden på denne travle udsalgsdag.

Tidligere på dagen var der to anmeldelser mere i Esbjerg.

To 18-årige mænd blev pågrebet og sigtet for at have stjålet tøj for 2.100 kroner i en tøjbutik i Broen.

Lidt senere kom der melding fra Aldi om et tricktyveri.

Tre udenlandske mænd havde forvirret kassemedarbejderen og stjålet cigaretter. Ingen gerningsmænd er endnu pågrebet, men noget lignende er den seneste uge også foregået i Tønder, Vojens og Gram.

I Abenraa blev tre afghanske søstre på henholdsvis 16, 21 og 24 år pågrebet af personalet i Føtex, da de forsøgte at stikke af.

De er sigtet for at have stjålet ting i alt seks forretninger i byen for omkring 7.000 kroner.

I Haderslev blev en litauisk mand tilbageholdt efter, at vidner havde set ham forlade en butik med noget tøj uden at betale.

Vidnerne fulgte efter ham og tilbageholdt ham, indtil politiet ankom. Han var i besiddelse af tyvekoster fra to andre butikker og erkendte forholdet.

Da han ikke har bopæl i Danmark, blev det afgjort med straksbøde på 2.500 kroner.