Torsdag aften er 88 personer blevet sigtet for at overtræde forsamlingsforbuddet i forbindelse med et gaderæs.

88 mennesker er sigtet for at forsamle sig til et gaderæs i både Vejle og Hedensted.

Det oplyser Sydøstjyllands i en pressemeddelelse.

Politiet rykkede torsdag aften ud til gaderæsarrangementer i både Vejle og Hedensted, hvor de kunne konstatere, at flere end 100 mennesker var samlet.

Op mod 30 nåede at slippe væk ved politiets ankomst, så det endte med 88 sigtelser i alt.

/ritzau/