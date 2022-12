Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En 87-årig kvinde fra Solrød blev fredag eftermiddag snydt til at udlevere sit dankort og dertilhørende pinkode.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i døgnrapporten.

Senere blev der hævet 8000 kroner fra kvindens konto, hvorfor pårørende til den 87-årige anmeldte sagen til politiet.

'Den 87-årige var forinden udleveringen af dankortet nemlig blevet ringet op af en fremmed person, der havde oplyst at være ansat i hendes bank,' forklarer politikredsen og fortsætter:

'Årsagen til henvendelsen var en mistænkelig overførsel til hendes bankkonto, og hun blev i den anledning overtalt til at udlevere sit dankort med pinkode, så pengene kunne føres retur fra hendes konto.'

Herefter mødte en mand og en kvinde op på den 87-åriges bopæl, hvor de altså fik både dankort og Pinkode udleveret.

Sagen her er dog langt fra enestående, hvorfor politiet nu efterforsker denne 'i lighed med mange andre tilsvarende anmeldelser'.

Derfor lyder opfordringen fra Midt- og Vestsjællands Politi:

'Oplys aldrig personlige oplysninger til fremmede personer, der pludselig henvender sig telefonisk og udgiver sig for at være fra for eksempel en bank eller en myndighed.'

'Udlever aldrig et betalingskort med tilhørende pinkode til personer, der dukker på den private adresser, idet hverken banker eller myndigheder benytter den fremgangsmåde. Lav et kontrolopkald til for eksempel banken eller myndigheden på hovedtelefonnummeret, hvis du er i tvivl om et telefonopkalds ægthed.'