Bolig på Paradisvænget i Nakskov var overtændt i brand natten til søndag.

Politiet har identificeret den mand, der natten til søndag omkom i en brand i Nakskov.

Den afdøde er en 86-årig mand, der boede i et hus på Paradisvænget, fremgår det af en officiel døgnrapport fra politiet mandag.

Klokken 01.39 natten til søndag modtog alarmcentralen en anmeldelse om branden.

Da brandfolkene kom frem, viste det sig, at bygningen var overtændt.

Begrebet dækker over, at temperaturen er blevet så høj, at de brandbare materialer antænder, uden at de behøver at være i direkte kontakt med flammer.

- I forbindelse med slukningsarbejdet kan man konstatere, at der er en indebrændt person på stedet, sagde vagtchef Kent Edvardsen søndag.

Tekniske undersøgelser skal nu afdække årsagen til brandens opståen.

/ritzau/