Dansk SU, førtidspension og kontanthjælp er blevet udbetalt til personer, der har været i Syrien eller Irak.

København. Mindst 84 personer, der har været udrejst for at deltage i konflikten i Syrien eller Irak, har uretmæssigt modtaget offentlige ydelser fra Danmark, mens de har været ude af landet.

Det skriver TV2 på baggrund af en opgørelse fra Beskæftigelsesministeriet.

Tallene er baseret på et notat fra Politiets Efterretningstjeneste (PET). PET anslår, at "mindst 150" personer fra Danmark siden sommeren 2012 har været udrejst til konflikten i Syrien og Irak.

Af dem har 84 modtaget offentlige ydelser, mens de befandt sig i Syrien eller Irak. Der er tale om ydelser som kontanthjælp, SU, førtidspension og dagpenge.

Der har været kendt tidligere, at såkaldte syrienkrigere har modtaget kontanthjælp, mens de har været udrejst.

I slutningen af 2016 skrev Ekstra Bladet, at 36 af dem modtog kontanthjælp, mens de kæmpede for blandt andet Islamisk Stat.

Ifølge Beskæftigelsesministeriets nye opgørelse er det tal tilsyneladende steget til 37.

Derudover har 36 modtaget SU, 9 har modtaget dagpenge, mens 7 har modtaget førtidspension.

44 procent af de registrerede fremmedkrigere har ikke modtaget nogen ydelser, så vidt PET og Styrelsen for Arbejdsmarkedet og Rekruttering (Star) ved.

Kontanthjælpen og dagpengene er blevet udbetalt af kommuner og a-kasser, der siden har rejst krav om tilbagebetaling på 782.475 kroner.

Det blev i 2017 ulovligt at modtage en lang række ydelser, hvis politiet havde besluttet at inddrage ens pas, fordi man deltager i aktiviteter, som kan indebære eller forøge fare for statens sikkerhed.

Siden da er PET og Star begyndt sammen at optrevle og stoppe udbetalingen af ydelser til personer udrejst for at deltage i konflikten i Syrien og Irak.

I notatet nævnes det, at PET anslår, at hver tredje af de udrejste, som PET kender til, er tilbage i Danmark, mens hver fjerde er død.

Omkring 20 procent befinder sig stadig i Syrien og Irak, mens resten ifølge PET befinder sig i et andet land end Danmark, Syrien eller Irak.

/ritzau/