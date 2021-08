Med sin stok og et hårdt slag lykkedes det en dame at jage to personer på flugt, som tilsyneladende havde til hensigt at berøve hende.

Det forklarede hun, da hun fredag afgav forklaring i Retten i Glostrup.

»Jeg var ved at pakke varer ud i mit køkken, da der pludselig står en person helt op i nakken på mig. Jeg spørger, hvad hun skal, og hun fortæller mig, at hun er fra hjemmeplejen. Men jeg ved, at det ikke passer, for de måtte slet ikke besøge mig der,« fortalte den 84-årige dame.

Politiet mener, at det var Jimmi Levakovic og fasteren Silvia Winther, som var i den ældre kvindes lejlighed den pågældende dag i maj 2020

Sammen med Santino Levakovic og Dollar Levakovic er de to tiltalt for en lang række forhold, som blandt andet vedrører hjemmerøveri og tyveri. De nægter sig alle skyldige.

»Da jeg vender mig om igen, står der en høj mand i dørkarmen. Jeg spørger også ham, hvad han skal, og han fortæller, at han sikrer sig, at hun gør det ordentligt,« lød det videre.

Ifølge kvinden hævdede de to personer at være på besøg i anledning af coronapandemien, og det var også baggrunden for, at de ville afspritte hendes komfur.

De mente i øvrigt, at de havde en sprit, som var mere effektiv end den, som den 84-årige havde i sit hjem.

»De sagde, at jeg bare skulle tage det roligt, og hun skubbede mig forsigtigt hen mod hjørnet, hvor min krykkestok stod. Den tog jeg og slog hende med og sagde, at jeg ville gøre det igen, hvis ikke de gik,« forklarede damen og tilføjede:

»Det blev hun vist lidt chokeret over,« lød det fra den 84-årige.

Umiddelbart efter forsvandt både kvinden og manden uden at tage noget med fra lejligheden, og røveriet mislykkedes således.

Den 84-årige dame var den fjerde i rækken af ældre damer, som afgav forklaring i retten fredag. Alle menes de at være blevet udsat for enten røveri eller forsøg på røveri begået af Jimmi Levakovic og fasteren Silvia Winther.

I det ene tilfælde fik en 92-årig kvinde stjålet 9.500 kroner fra sit hjem.

Der er afsat 17 dage til nævningesagen mod de fire familiemedlemmer, og anklageskriftet er 20 sider langt og rummer 41 forhold omhandlende tyveri, hjemmerøveri, kørsel uden kørekort og besiddelse af euforiserende stoffer.

Jimmi Levakovic og Dollar Levakovic kan risikere at blive udvist af Danmark, hvis de bliver kendt skyldige.