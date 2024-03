En ældre kvinde døde fire dage efter, at hun blev ramt af en bus i Fredericia. Det oplyser politi til medie.

En 83-årig kvinde er død, efter at hun for to uger siden blev påkørt af en bus i Fredericia.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi til Fredericia Dagblad.

Mikkel Ross, som er vicepolitiinspektør hos Sydøstjyllands Politi, oplyser til avisen, at kvinden døde 23. februar.

Påkørslen skete i centrum af Fredericia i et kryds mellem Sjællandsgade og Købmagergade.

Politikredsens vagtchef oplyste umiddelbart efter ulykken til flere medier, at den 83-årige kvinde havde slået hovedet. Hun var blevet lagt i kunstig koma.

Ifølge Fredericia Dagblad har politiet tidligere oplyst, at buschaufføren er blevet sigtet for at overtræde færdselsloven og for uagtsom legemsbeskadigelse.

Om det er ændret efter kvindens død er uvist.

/ritzau/