En kvindelig fodgænger blev mandag eftermiddag ramt af en bus i det centrale Fredericia - buschauffør sigtes.

En buschauffør fra busselskabet Umove vil blive sigtet for at have overtrådt færdselsloven og for uagtsom legemsbeskadigelse i forbindelse med påkørsel af en 83-årig kvinde i Fredericia.

Det oplyser Keld Schou-Jensen, politikommissær ved Sydøstjyllands Politi, til Fredericia Dagblad.

- Kvinden kom alvorligt til skade og er stadig i kritisk tilstand, siger politikommissæren til avisen.

Den 83-årige er i kunstig koma på Kolding Sygehus, siger han til avisen.

Påkørslen skete i centrum af Fredericia. Kvinden stod og ventede på grønt lys omkring klokken 16.15 på vej mod Fredericia Realskole.

Bussen kom kørende ad Købmagergade og skulle svinge til venstre ad Sjællandsgade, da chaufføren overså kvinden.

Hun blev ramt af bussen, og hun blev slynget frem og landede på asfalten, hvor hun slog sit hoved.

Mange personer var til stede, da det skete, og derfor tilbød busselskabet Umove krisehjælp til alle involverede.

Kvinden var bevidstløs, da hun blev kørt væk med ambulance, skriver Fredericia Dagblad.

/ritzau/