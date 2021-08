Omkring klokken 15.30 fandt politiet en 83-årig mand, der siden tirsdag har været forsvundet.

Han bor på Samsø, hvor han også blev meldt savnet fra.

Man fandt ham liggende på en mark cirka to kilometer fra det sted, han sidst var set.

Manden var både dehydreret og konfus.

Heldigvis var han i live.

»Hans pårørende er underrettet,« skriver Østjylland Politi på Twitter.

Her takker de også for hjælpen med at finde ham.

»Vi vil gerne sende en stor tak til alle på Samsø, der har hjulpet med eftersøgningen de seneste dage. Og en særlig tak til Hjemmevaernet, der har bidraget med en utrættelig indsats.«