»Dig kender jeg. Hvad er du ude i? En sutter? En spiller? Jeg har et sted i Aarhus, hvor vi kan være i fred.«

Således skulle en 83-årig mand ifølge anklageskriftet have sagt, da han i september sidste år henvendte sig til en vejarbejder på en rasteplads ved Skanderborg.

Selv nægtede han ifølge Aarhus Stiftstidende, der har dækket sagen, at ordene nogensinde var kommet fra hans mund.

Men dommer og lægdommere var overbeviste efter at have hørt både hans og vejarbejderens forklaringer i retten.

Vejarbejderen, der er i starten af 20'erne, forklarede, at han var holdt ind på rastepladsen for at tage en toiletpause fra noget autoværnsarbejde på E45.

Inden, han forlod rastepladsen, ringede hans søster, og det var her, den 83-årige tog kontakt.

Den forurettede troede, at han ville spørge om vej. I stedet blev vejarbejderen udsat for blufærdighedskrænkelse. Han kørte væk og kontaktede politiet.

Den 83-årige nægtede at have udtalt de førnævnte ord og forklarede i retten, at han blot havde spurgt, om manden i 20'erne 'gik og oplevede noget spændende'.

Han troede i første omgang, at de to kendte hinanden, men da det gik op for ham, at det ikke var tilfældet, undskyldte han ifølge sin forklaring og gik.

Dengang, han var blevet afhørt af politiet, havde han forklaret, at rastepladsen Fuglsang var kendt som et sted, hvor mænd kunne møde andre mænd og have sex.

Noget, han selv havde benyttet sig af tidligere. Denne forklaring kunne han dog ikke erindre under retssagen og forklarede, at han blot var kommet for at spise madpakke og drikke kaffe.

Han og hans forsvarsadvokat vil nu nærlæse dommen, før de tager stilling til, om den skal ankes.