En 82-årig mand afgik onsdag eftermiddag ved døden i forbindelse med en skovbrand.

Branden, der fandt sted ved Frørup Landevej mellem Christiansfeld og Stepping, var en tragisk ulykke.

Det bekræfter vicepolitiinspektør Finn Ellesgaard Nielsen fra lokalpolitiet i Kolding over for JydskeVestkysten.

»Der er er ingen mistanke om, at der er sket noget kriminelt. Alt tyder på, at der er sket en ulykke formentlig i forbindelse med afbrænding af noget træ, efter manden har været ved at rydde op efter noget skovrydning,« siger vicepolitiinspektøren.

Det oplyses desuden, at skoven, som manden var ved at rydde op i, tilhører familien.

Brandvæsnet blev kaldt til branden af forbipasserende, der så høje flammer komme fra skoven. I forbindelse med slukningsarbejdet fandt man den 82-årige mand død.

Politiet har undersøgt stedet og kan konstatere, at der ikke er noget, der tyder på, at dødsfaldet skulle være sket under mistænkelige forhold.

De pårørende er underettet.