81-årige Ehlers Pedersen fra Hjallerup har været væk i snart tre døgn.

Han er ikke set siden torsdag, hvor hjemmeplejen fandt et tomt hjem, da de kom for at se til ham.

»Vi har ledt med hunde i næsten døgndrift - vi leder også her til formiddag,« siger Poul Fastergaard, der er vagtchef ved Nordjyllands Politi.

Dog er politiet ikke nervøs for mandens helbred, selvom de oplyser, at han er begyndende dement.

»Der er ikke noget der tyder på han er gået ud med selvmordshensigt, og umiddelbart er der intet der tyder på, at han vil falde om eller noget lignende,« siger Poul Fastergaard.

Han fortæller, at man forventer, han fortsat er i live.

Derfor opfordre vagtchefen til, at man holder øje i området og kontakter politiet på 114, hvis man ser nogen, der passer på beskrivelsen af Ehlers Pedersen.

Politiet beskriver ham som værende 165-170 centimeter høj, almindelig af bygning med tyk mave og stor næse. Desuden har han gråt og hvidt hår og bærer briller.

Den 81-årige mand har sædvanligvis sin cykel med sig, når han forlader hjemmet. Den bruger han som rollator. Cyklen står stadig ved hjemmet.

Poul Fastergaard fortæller, at de ikke ved præcis, hvornår eller hvordan Ehlers Pedersen forlod sit hjem.

»Der er slet ikke nogen oplysninger om, hvorfor han er forsvundet,« siger vagtchefen.

Han fortæller, at planen er at fortsætte eftersøgningen til den 81-årige mand er fundet.