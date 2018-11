En kvinde blev mandag kørt ned af en bilist, da hun krydsede Horsensvej i Odder. Hun overlevede ikke ulykken.

»Der er tale om opmærksomhed. Kvinden har simpelthen ikke set bilen,« forklarer vagthavende ved Østjyllands Politi, Jes Frederiksen.

Føreren af bilen var en 24-årig mand fra Brædstrup, som er en nærliggende by.

Jes Frederiksen forklarer, at et øjenvidne, der kørte bag den 24-årge, oplyser, at ulykken ikke skyldes for høj hastighed.

Desuden har man testet om manden var påvirket under kørslen. Alle prøver var negative.

Kvinden var 80 år gammel og boede i området.

Hun blev erklæret død kort efter, ambulancelægens ankom til stedet.

Man tilkaldte også en bilinspektør, som skal afdække årsagen til ulykken.

De pårørende er underrettet oplyser Østjyllands Politi.