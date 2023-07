Fredag eftermiddag blev en 80-årig kvinde ringet op af en mand, der udgav sig for at være Martin Henriksen fra Jyske Bank.

Han viste sig dog at være svindler – og ikke længe efter fik hun stjålet penge fra sin konto.

Manden hævdede i telefonen, at nogen havde forsøgt at hæve et større beløb fra kvindens konto.

Han forsikrede dog om, at banken ville hjælpe hende ved at sende en medarbejder ud til hendes adresse for at hente dankort og pinkode, skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i mandagens døgnrapport.

Kort efter ankom en mand til adressen og fik udleveret kort og kode, hvorefter han forlod stedet til fods.

Kvinden kunne senere konstatere, at der var hævet et beløb fra hendes konto. Svindlerne havde også forsøgt at betale via kortet ved et varehus.

I forbindelse med sagen har politiet udsendt en opfordring til alle borgere:

'Politiet opfordrer til, at man taler med ældre pårørende og bekendte om risikoen for at blive snydt og ikke mindst, at hverken politiet, andre myndigheder eller bankerne vil ringe og spørge efter kort, kortoplysninger eller koder.'

'Hvis du får en mistænkelig opringning, kontakt enten din bank på dens hovedtelefonnummer eller politiets servicecenter på tlf. 1-1-4.'