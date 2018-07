Beredskabet blev kaldt ud til Ulsted i Vendsyssel på grund af ulykke, som kan skyldes et ildebefindende.

Aalborg. En 80-årig mand har fredag morgen mistet livet i en ulykke med en havetraktor i Ulsted i Vendsyssel, skriver nordjyske.dk.

Han var ved at slå græs langs vejen ved sin ejendom, da havetraktoren tilsyneladende væltede ned i en to meter dyb grøft. Manden landede uheldigt og fik maskinen ned over sig, oplyser Nordjyllands Beredskab ifølge nordjyske.dk.

Det var forbipasserende, som slog alarm om ulykken cirka kvart i otte fredag morgen.

Politiet vurderer ifølge nordjyske.dk, at den 80-årige fik et ildebefindende og derefter forulykkede i grøften.

/ritzau/