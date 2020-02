80-årige Andreas Åbling Petersen er blevet politianmeldt for at opfordre til at skyde og begrave ulve i Danmark. Det skriver Jydske Vestkysten.

Andreas Åbling Petersen er en lokalkendt gårdejer og debattør fra Løgumkloster. Han har skrevet utallige læserbreve og har været opstillet ved regionsrådsvalg, dog uden at blive valgt ind.

Andreas Åbling Petersen bekræfter over for B.T., at der er indgivet politianmeldelse mod ham.

»Der var en politimand der ringede til mig og sagde, at jeg var blevet anmeldt,« fortæller han over telefon.

Der var fyldt på tilhørerpladserne i amtsrådssalen i Aabenraa mandag maj 5, 1997, da Euroregion Slesvig i var på dagordenen. Fra venstre ses Pia Jørgensen og Andreas Åbling Petersen fra Sønderjyllands Kommiteen. th.: skimtes Flensborgs nytiltrådte generalkonsul, H.P. Clausen. Palle Hedemann/NORDFOTO 1997 Foto: PALLE HEDEMANN Vis mere Der var fyldt på tilhørerpladserne i amtsrådssalen i Aabenraa mandag maj 5, 1997, da Euroregion Slesvig i var på dagordenen. Fra venstre ses Pia Jørgensen og Andreas Åbling Petersen fra Sønderjyllands Kommiteen. th.: skimtes Flensborgs nytiltrådte generalkonsul, H.P. Clausen. Palle Hedemann/NORDFOTO 1997 Foto: PALLE HEDEMANN

Alderen har taget meget af hørelsen fra ham, og det er derfor nødvendigt at råbe spørgsmålene højt ind i telefonen.

Anmeldelsen mod den 80-årige debattør er ifølge Jydske Vestkysten indgivet på baggrund af et debatindlæg om forbuddet mod at skyde ulve - et forbud som Andreas Åbling Petersen ønsker ophævet.

Læserbrevet kom aldrig i avisen, men nåede i kort tid at være publiceret på jv.dk.

»Jeg har det fint med, at jeg er blevet politianmeldt. Jeg vil gerne skabe debat om de ulve som render frit omkring. Jeg vil have fredningsbestemmelsen ophævet inden et menneske bliver angrebet af ulve,« siger han.

En ulv fotograferet af et vildtkamera på Harrild Hede søndag morgen d. 24. februar 2013. Foto: Hans Poulsen Vis mere En ulv fotograferet af et vildtkamera på Harrild Hede søndag morgen d. 24. februar 2013. Foto: Hans Poulsen

Andreas Åbling Petersen er anmeldt for at overtræde straffelovens paragraf 136, stk. 1, som handler om tilskyndelse og billigelse af strafbare handlinger. Overtrædelse straffes med bøde eller fængsel op til fire år.

Sidste år blev en 31-årig mand idømt ti dages betinget fængsel for at opfordre til ulvedrab. I den lukkede facebookgruppe 'Ulvefrit Danmark' skrev den 31-årige en opskrift på, hvordan man skal skyde en ulv, og hvilke projektiler man skal bruge.

Andreas Åbling Petersen regner med, at anmeldelsen mod ham kan føre til en bødestraf, men det tager han med ophøjet ro.

»Jeg er ikke bange for noget. Hvis jeg får en bøde, har jeg ikke tænkt mig at betale den. Det kunne være spændende at se, hvor meget energi myndighederne vil bruge på at inddrive den. Måske kommer der en retssag,« siger han.