Et tragisk fund af et blot 8-årigt barn, samt barnets mor og bedstefar, har rystet et helt lokalsamfund i New Jersey.

Mandag eftermiddag modtog det lokale politi et alarmopkald fra en nabo til de tre personer.

Naboen havde hørt skrig fra poolen, men da politiet kom frem, var det for sent, og de fandt barnet, moren og bedstefaren livløse.

De blev erklæret døde kort efter, skriver CNN.

Ofrene er blevet identificeret som 62-årige Bharat Patel, hans svigerdatter 33-årige Nisha Patel og hendes 8-årige datter.

»Det er en ulykkelig tid for hele vores lokalsamfund, og vi arbejder på at finde ud af præcis, hvad der skete,« siger politichef i East Brunswick, Frank LoSacco.

Tirsdag oplyser politiet, at medicinske undersøgelser af de omkomne viser, at de tre personer er druknet ved et uheld.

De tre personer blev fundet druknet i den pool, der tilhørte et hus, som de kun 20 dage forinden var flyttet ind i.

I huset boede endnu et familiemedlem, men myndighederne har ikke offentliggjort, hvilken relation vedkommende yderligere har til de druknede.