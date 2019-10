Politiet efterlyste lørdag aften en 8-årig dreng, som lørdag eftermiddag forsvandt fra Strøget i Aarhus.

Drengen blev sidst set kl. 15.

Nu er han dukket op igen et godt stykke væk fra, hvor han forsvandt.

»Han er fundet i god behold, og du tror det nok ikke, når jeg siger det, men han er fundet i Esbjerg,« siger vagthavende ved Østjyllands Politi til B.T.

Den 8-årige dreng havde af uvisse årsager valgt at smutte fra Strøget i Aarhus og havde rettet snuden mod Aarhus Banegård.

Her var han hoppet på et tog til Esbjerg, hvor han også kommer fra. En tur, der tager lige godt to og en halv time.

Hvorfor den 8-årige fik lyst til en togtur vides ikke.

Drengen er i god behold.