En 79-årig mand har tirsdag eftermiddag forladt sit hjem omkring Havremarken sydøst for Kvanløse.

Det oplyser vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi, Boye Rasmussen, til B.T.

Af den årsag har politikredsen også sendt helikoptere til vejrs for at eftersøge den forsvundne mand, der formodes ikke at kunne klare sig selv.

»Vi har en helikopter i luften i et stykke tid endnu, i hvert fald,« fortæller Boye Rasmussen.

B.T. følger sagen...