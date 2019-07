Det er ikke sjovt at se kontoen blive tømt, når man bruger penge på det ene eller det andet.

Men det er nu engang endnu værre, hvis man rent faktisk sidder med sin iPad i hånden og ser, at alle pengene forsvinder, selvom man ikke har købt noget.

Det lyder som en vanvittig historie, men Birthe Andersen fra Faaborg var inde på sin netbank, da hun så tallene på kontoen gå fra 261.000 kroner til et stort fedt nul.

Det skete, mens hun talte i telefon med en høflig ung mand med navnet Dennis Bergkamp. Det skriver Fyns Amts Avis.

Fodboldnørder vil sige, at Birthe Andersen allerede dér burde have gættet, at personen var en hacker, da det er navnet på en tidligere hollandsk fodboldspiller.

Men den fangede den 79-årige fynbo ikke, og selvom hun var skeptisk, så var manden meget overbevisende i sin forklaring.

»Han virkede meget oprigtig, og han talte dansk. Han sagde, at min konto havde været forsøgt hacket fem gange i løbet af natten, og nu ville han hjælpe mig med at få lukket kontoen,« fortæller hun til det fynske medie.

Birthe Andersen fortæller, at det virkede som om, at han ville hjælpe hende, men der kom alligevel nogle informationer fra ham, som gjorde, at hun satte sin tvivl ved hans troværdighed.

Han ville rykke hendes penge over til en anden konto for at sikre hendes konto, men kontonummeret, som manden oplyste, var ikke fra en Sydbank-konto.

Mens Birthe Andersen fortæller ham, at hun ikke ønsker at flytte sine penge til en anden konto, tager hun også sin ipad frem for at tjekke sin egen konto.

Og det er så her, at det går galt.

Hun ser nemlig bogstaveligt talt sin konto gå fra at have 261.077,13 kroner til nul kroner, hvorefter manden lægger på.

Hun er langt fra den eneste, som på det seneste har været udsat for personer, som har narret sig til penge.

For halvanden uge siden oplyste Københavns Vestegns Politi, at to unge mænd havde snydt en 80-årig kvinde.

Det resulterede i, at de fik franarret 532.000 kroner fra kvinden.

Men politiet fik dog fanget dem hurtigt, og de er lige nu varetægtsfængslet.

Også i denne sag ringede Birthe Andersen med det samme til politiet og satte dem ind i situationen, og den blev heldigvis hurtigt løst.

Sydbank fandt nemlig frem til, at 199.000 kroner var blevet brugt på køb af en bil i Danmark, og pengene kunne med det samme blive sat tilbage.

Der mangler stadig den sidste del af pengene, og Sydbank vil ikke erstatte dem, fordi Birthe Andersen ‘burde have vidst bedre.’

Det er derfor, at hun fortæller historien videre. Så andre ikke begår samme fejl som hende.