Lørdag omkring klokken 12.30 kørte en 78-årig ind i en modkørende bil på Dankwart Dreyers Vej i Assens.

I den anden bil sad Ditte Glans Diethelm og hendes kæreste. Da de blev ramt stak den 78-årig mand af fra stedet. Siden fandt parret bilen på samme værksted, som de indleverede deres bil.

Det skriver Fyens Stiftstidende.

Ditte sad på passagersædet i den Volkswagen Passat, som den 78-årige påkørte.

Den 78-årige 'kom i høj fart', da parret var på vej hjem. Ifølge Ditte Diethelm kørte den ældre mand 50 kilometer i timen på en villavej, hvor der er mange børn.

Pludseligt trak bilisten over i modsatte vejbane. Dittes kæreste, der førte bilen, trak op på fortovet, men alligevel ramte den 78-årige Passaten.

Sidespejl, fælge, bagdør, bagskærm og bagkofange blev ødelagt på Passaten.

Den 78-årige stoppede kort op lidt længere nede af vejen, men da et vidne kom han til bilen, begyndte manden at køre, selvom han havde punkteret et dæk.

Det skulle dog vise sig, at manden var kørt på værksted. Samme værksted som Ditte og kæresten indleverede deres bil.

Parret fik øje på bilen på værkstedet og spurgte ind til den. De fik at vide, at bilen var blevet indleveret kort tid før deres, og at bilen havde ramt et vejskilt, ifølge føreren.

Det fik Ditte Diethelm til at kontakte politiet, som tog billeder af bilen, da de ankom, og derefter ville kontakte ejeren.

»At køre videre med et fladt dæk og så ovenikøbet forsøge at skjule sin ugerning ved at sige, at man er kørt ind i et vejskilt. Det er i mine øjne så forkert, som noget kan være, og det tyder ikke på rationel handling,« siger Ditte Glans Diethelm til Fyens Stiftstidende.

Fyns Politi bekræfter over for B.T., at hændelsen har fundet sted, og at man har afhørt alle parter i sagen.

B.T. har været i kontakt med Ditte Glans Diethelm, men hun har ikke ønsket at kommentere sagen yderligere.