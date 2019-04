En lægehelikopter landede onsdag aften på Ålbækvej mellem Ålbæk og Skagen. Her blev en mand alvorligt kvæstet, efter at han kørte op bag i en frontlæsser og blev slynget over i den forkerte kørebane, hvor han blev ramt af en modkørende bil. Mathias Øgendal/Ritzau Scanpix