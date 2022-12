Lyt til artiklen

Syd- og Sønderjyllands Politi har her til eftermiddag været i gang med en større redningsaktion.

Man havde fundet en 77-årig kvinde liggende livløs i vandet ved Alssundbroen.

Det oplyser politikredsen på Twitter.

'Der har her til eftermiddag været en redningsaktion i Alssund nær Alssundbroen, hvor politi og redningsberedskabet har været til stede. Vi er endnu ikke færdige med at håndtere hændelsen,' skrev politiet til at starte med.

'En 77-årig kvinde fra lokalområdet blev fundet livløs i vandet og er efterfølgende erklæret død,' skrev politiet så efterfølgende.

De pårørende er underrettet.

Billeder fra stedet viste også, at man også havde indsat en af Forsvarets helikoptere som led i redningsaktionen.

B.T. følger sagen.