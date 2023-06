To mænd på 62 og 77 år blev torsdag varetægtsfængslet i fire uger i en sag om rufferi og menneskehandel.

Det skete under et lukket grundlovsforhør ved Retten i Sønderborg, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Betjente blev mistænksomme, da de standsede den 77-årige i en stikprøvekontrol nær den dansk-tyske grænse i selskab med to colombianske kvinder på 35 og 36 år.

Det ledte til en anholdelse og sigtelse for rufferi.

Stikprøvekontrollen blev foretaget af en baglandspatrulje fra Udlændingekontrolafdeling Vest ved Sønderjyllands Politi.

Den 62-årige mand blev senere samme dag anholdt og sigtet for både rufferi og menneskehandel, skriver politiet.

Retten har fundet grundlag for at varetægtsfængsle de to personer på baggrund af en begrundet mistanke om rufferi, mens politiet har opretholdt sigtelsen mod den 62-årige for menneskehandel.

Begge mænd nægter sig skyldige, men kærede ikke varetægtsfængslingen.

Politiet oplyser, at de colombianske kvinder ikke er sigtede i sagen.

Deres sager om eventuelt ophold bliver behandlet separat.