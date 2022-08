Lyt til artiklen

En 76-årig mand har på ulovligvis været i besiddelse af adskillige våben.

Og derfor fremstilles den 76-årige mand onsdag i et grundlovsforhør ved Retten på Bornholm.

Det oplyser Bornholms Politi i en meddelelse på Twitter.

Konkret er han sigtet for under særligt skærpende omstændigheder at have været i besiddelse af en halvautomatisk riffel med et tilhørende skarpladt magasin på sin bopæl.

Han er uden politiets tilladelse også besiddelse af 19 andre rifler og geværer, mener man.

Man har også taget ham i at være i besiddelse af 1.208 stykker ammunition af forskellige kaliber, magasiner og en dåse tåregas.

Grundlovsforhøret starter klokken 08:30.

Bornholms Politi oplyser, at de ikke forventer en dørlukning til grundlovsforhøret.