En 76-årig mand fra det vestlige Lolland fik sig formentlig et noget mere skuffende nytår, end han havde håbet på.

Årsagen? Det var noget så simpelt som en flæskesteg.

Det kan man læse i døgnrapporten fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi for nytårsdøgnet.

Her beskrives det, hvordan politiet fik en anmeldelse om en 76-årige fra den lille by Horslunde nord for Nakskov.

Anmeldelsen gik på hærværk.

En rude var blevet smadret.

En 76-årig mand fra byen med godt 600 indbyggere var gået amok. Strømmen var nemlig gået i hjemmet.

Det betød, at den 76-årige ikke kunne tilberede en flæskesteg, hvilket ellers var planen.

Det fik den 76-årige til at kaste en sten gennem en rude hos sin nabo.

Dernæst fik naboen den utilberedte flæskesteg gennem sin rude. Det står dog ikke klart, hvorfor det var naboen, som skulle mærke den 76-årige mands vrede.

Konsekvensen blev, at politiet tog kontakt til den 76-årige mand klokken 14.08 nytårsdag.

Som konsekvens af mandens raseri og både den kastede sten og flæskesteg er han nu blevet sigtet af politiet for hærværk.