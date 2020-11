En 76-årig mand blev fredag fundet druknet i vandkanten, efter at han var sejlet ud på Ringkøbing Fjord for at skyde ænder.

Det skriver Dagbladet Ringkøbing-Skjern.

»Manden var sejlet ud fra Olsens Pold – den lille havn ved Haurvig – i en pram for at skyde ænder. Men da han ikke kom hjem klokken 9.30, alarmerede familien politiet,« fortæller Bjarne Højgaard fra lokalpolitiet i Ringkøbing til avisen.

Politiet sendte en redningsbåd, og familien til den 76-årige tog desuden selv affære og forsøgte at finde manden.

Den 76-årige blev fundet død i vandkanten af sin søn, efter at sønnen først havde fået øje på sin fars tomme pram.

Politiet forsøgt at genoplive den 76-årige, inden en læge erklærede ham for død.

/ritzau/