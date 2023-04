En 76-årig mand er torsdag aften død i en ulykke i et kolonihaveområde i Skagen.

Manden var i gang med at arbejde på en såkaldt tuktuk – et lille trehjulet motorkøretøj – som tippede ned over ham.

Det fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi Karsten Højrup til Nordjyske.

»Det er et uheld. Vi behandler det som et soloulykke,« siger han til Ritzau.

Der var hurtigt både politi og ambulance på stedet. Manden fik hjerte-lungeredning, men det lykkedes ikke politiet at genoplive ham.

De pårørende er underrettet.

Ulykken skal nu undersøges nærmere, og en bilinspektør er derfor blevet tilkaldt.

