Julen er hjerternes fest.

Og det ser også ud til, at tyveknægtene har fundet juleånden frem.

For ifølge nye tal fra Danmarks Statistik, så er der sket et markant fald i antallet af anmeldte indbrud i beboelser over juledagene fra 2011 til sidste år.

I 2021 blev der begået 473 indbrud i juledagene mod 1.873 i 2011, hvilket svarer til et fald på 75 procent.

»Der er ikke kun tale om en juletendens, for der bliver generelt begået langt færre indbrud i husstande end for ti år siden. Antallet af anmeldelser er faldet med 67 procent fra 2011 til 2021. Her trækker især de seneste to covid-19-år tallet ned, og sidste år var antallet af indbrud tæt på 2020, hvor antallet af indbrud var rekord lavt,« siger Iben Birgitte Pedersen, afdelingsleder i Danmarks Statistik.

Der sker stadig flest indbrud på selve juleaften, hvor cirka hvert fjerde indbrud i juledagene begås.

Derfor er det en god idé, hvis man skal holde jul et andet sted end på ens bopæl at dobbelttjekke, om vinduer og døre er godt aflåste, inden man tager afsted, for 24. december er den dag med flest indbrud i juledagene. I 2021 var der 114 indbrud landet over juleaften. Dernæst følger lillejuleaften med 71 indbrud og nytårsaften med 61 indbrud.

»Tallene for sidste år viser, at der stadig begås flest indbrud 24. december, men heldigvis har der været langt færre indbrud omkring juleaften i de senere år, når vi sammenligner med 2011, hvor der var 533 indbrud 24. december,« siger Iben Birgitte Pedersen.

Værst står det til i Aarhus Kommune, som havde flest indbrudsanmeldelser i 2021.