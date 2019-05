Det er lykkedes at stoppe branden i Stenbjerg Klitplantage i at brede sig. Slukning vil fortsætte natten over.

Det er tirsdag aften lykkedes at få kontrol over den brand, der om eftermiddagen brød ud i Stenbjerg Klitplantage i Nationalpark Thy.

- Vi har en god fornemmelse af, at det nu er lykkedes at stoppe branden i at brede sig, siger chefvagt René Klerup fra Nordjyllands Beredskab.

- Den kraftige blæst er taget af, og det har været en stor faktor i forhold til at forhindre branden i at brede sig, fortsætter han.

I første omgang blev 30-35 brandfolk sendt afsted for at bekæmpe branden. Siden kom flere til fra blandt andet Beredskabsstyrelsen, og tirsdag aften er 75 mand i gang.

- Dem sender vi hjem klokken 21.30. Så bliver 20 friske mand og en ny indsatsleder sat ind, fortæller René Klerup kort efter klokken 21.

Han forventer, at slukningen af branden vil fortsætte natten igennem.

- Så må vi se, hvordan situationen ser ud i morgen tidlig.

Branden har ramt et område mellem kystlinjen og Istrupvej, hvor mellem 15 og 20 hektar af plantagen er brændt.

/ritzau/