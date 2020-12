En 75-årig mand forsøgte fredag middag at flygte efter at have påkørt en 71-årig kvinde i Slagelse.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til B.T.

Episoden skete omkring ​krydset ved Smedegade og Parkvej, hvor området efterfølgende i et stykke tid var spærret af.

Kvinden er fløjet til Rigshospitalet for nærmere behandling.

Vagthavende Kent Edvardsen far Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi fortæller, at de nærmere detaljer omkring hendes tilstand endnu er ukendt.

Den 75-årige mand blev anholdt en lille halv time, efter at ulykken blev anmeldt – politiet fik fat i ham kl. 11.59.