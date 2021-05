En 75-årig mand har mistet livet i en arbejdsulykke i Vandel nær Billund.

Det bekræfter Sydøstjyllands Politi over for B.T.

Ulykken er sket ved Erhvervspark Vandel. Manden blev fundet under en stor græsslåmaskine, oplyser Sydøstjyllands Politi.

»Han har været i gang med at reparere maskinen, som så er trillet ind over ham og har klemt ham ihjel,« siger vagtchef Jørn Bystrup.

Han uddyber, at den 75-årige har kørt græsslåmaskinen over en skrænt for at kunne komme til under maskinen. Herefter er den så trillet ned over ham.

De pårørende er underrettet.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 10.29 søndag, men kan ikke sige, hvornår dødstidspunktet præcist er indtruffet.

Da der er tale om en arbejdsulykke, er Arbejdstilsynet blevet orienteret og går nu ind i sagen.

Den 75-årig mands job bestod i at slå græs ved de grønne områder omkring Erhvervspark Vandel, oplyser vagtchefen afsluttende.