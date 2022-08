Lyt til artiklen

En nabostrid i Aarhus har udviklet sig til, at en 75-årig mand nu er blevet dømt for hærværk.

Hærværket skete ved, at den dømte mand limede en seddel på sin genbos bil. Da genboen forsøgte at fjerne sedlen, blev ruden ødelagt og måtte udskiftes.

Derfor skal den dømte nu betale syv dagbøder på 500 kroner hver – i alt 3.500 kroner. Det skriver Århus Stiftstidende, som var i retten mandag, hvor dommen faldt.

Hvis ikke bøderne betales, kan de veksles til syv dages fængsel. Derudover skal manden også betale sagens omkostninger samt erstatning for en ny forrude til sin genbo.

Den dømte forklarede ved Retten i Aarhus, at han først havde sat en seddel fast i vinduesviskeren, hvor han havde bedt om at få sine ejendele retur.

Derefter havde han sat sedlen fast med tape og til sidst med lim, for at være sikker på, at beskeden nåede frem til genboen. Han påpegede i øvrigt at have brugt almindelig hobbylim, som sagtens kunne være fjernet med vand og en skraber.

Ifølge den 75-årige dømte har han gennem 12 år forsøgt at få sine ejendele retur fra genboen.

Dette kunne genboen dog ikke nikke genkendende til og afviste at skulle sidde inde med nogen ejendele, som tilhører sin 75-årige genbo.