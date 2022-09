Lyt til artiklen

En såkaldt bankdame sagde til en 75-årig kvinde, at hun var tæt på at miste et stort pengebeløb.

Bankdamen påstod, at hun kom fra Nordea, og at banken havde forhindret, at den 75-årig havde mistet penge.

Sagen var bare, at bankdamen var en svindler, og at hun selv havde til hensigt at snuppe penge fra den 75-årig.

Det var den 75-årig kvinde, der kommer fra den nordvestlige del af Kalundborg kommune, der søndag anmeldte bedrageriet. Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i deres døgnrapport.

Klokken var 18.45 lørdag, da svindleren, der udgav sig for bankdame fra Nordea, ringede til den 75-årig.

Den 75-årig kvinde fik at vide, at hun blev stillet om til en politimand, som ville hjælpe hende med at sikre pengene.

Men der var blot tale om endnu en svindler. Den falske politimand gav troværdige oplysninger om navn og tjenestenummer.

Derfor valgte den 75-årig at flytte sine penge til en anden konto. Det var først senere, at det gik op for kvinden, at hun var blevet udsat for bedrageri.

Sagen efterforskes nu af Nationalt Center for IT-Kriminalitet. Men politiet kommer med et vigtigt budskab:

Banker eller politiet vil aldrig bede borgerne om at overføre penge, aflevere kreditkort eller oplyse NEM-id/Mit-id oplysninger.