12:58 fredag modtog Nordsjællands Politi en anmeldelse om, at en cyklist var blevet påkørt.

I anmeldelsen fik politiet at vide, at der var en cyklist ved Kulturværftet i Helsingør, der er blevet påkørt og har slået hovedet.

»Der er umiddelbart ikke sket nogen større personskade,« siger pressevagten ved Nordsjællands Politi til B.T. og fortsætter:

»På nuværende tidspunkt kan vi ikke uddybe skaderne mere, fordi det lige er sket og derfor har vi ikke modtaget nogle rapporter eller andet endnu,« siger han.

Foto: Presse-fotos. Vis mere Foto: Presse-fotos.

Cyklisten er en 75-årig kvinde fra Helsingør. Personen, der påkørte kvinden, er en 56-årig mand fra Tikøb.

Politiet fik at vide, at sammenstødet skete ved Kronborg/Nykronborgvej – cyklisten såvel som bilisten overså hinanden ved krydset.

Udover politiet ankom ambulancen også.

»For en sikkerheds skyld, er kvinden kørt på skadestuen,« siger pressevagten.

På billederne kan man se, at politiet er i gang med at afhøre et vidne.

Politiet var færdige ude ved kulturværftet 13:21.