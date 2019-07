En kvinde på 75 år har mandag eftermiddag mistet livet i en tragisk ulykke i Kolding.

Af endnu uvisse årsager kom kvinden til at gå ud på Jens Holms Vej, da en lastbil kom kørende.

Kvinden blev senere erklæret død på sygehuset.

Til B.T. oplyser vagtchefen hos Sydøstjyllands Politi, Jørn Lindhardt, at man endnu ikke kan sige så meget om de nærmere omstændigheder vedrørende ulykken, da man er ved at danne sig et overblik over, hvordan det skete.

Politiet modtog anmeldelsen om hændelsen klokken 16:58.

De pårørende er endnu ikke underettet.

»Det er de ved at blive lige nu,« fortæller Jørn Lindhardt.

B.T. følger sagen.