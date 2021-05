En arbejdsulykke ved Billund har søndag kostet en mand livet. Hans pårørende er underrettet.

En 75-årig mand har søndag formiddag mistet livet i en arbejdsulykke ved Erhvervspark Vandel ved Billund.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi til det regionale medie JydskeVestkysten.

Manden blev fundet under en stor græsslåmaskine på et græsareal i det lukkede område tæt ved Søndre Ringvej.- Han har foretaget noget reparation af græsslåmaskinen, som så er rullet ind over ham og har klemt ham ihjel, siger politiets vagtchef Jørn Bystrup til JydskeVestkysten.Det var en ansat i erhvervsparken, der klokken 10.29 slog alarm efter fundet af den 75-årige.

Som altid ved alvorlige arbejdsulykker er Arbejdstilsynet tilkaldt for at undersøge, hvordan ulykken kunne ske, og om alle regler i forbindelse med arbejdet er overholdt.

De pårørende er blevet underrettet.

/ritzau/