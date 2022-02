En 74-årig mand er onsdag død af sine kvæstelser, som han pådrog sig i en trafikulykke tirsdag formiddag.

Ulykken skete på Skanderborgvej, da flere biler endte med at køre sammen.

Det skriver Midtjyllands Avis.

En 21-årig kvinde var formentlig uopmærksom, da hun i bil ramte bilen, hvor den 74-årige mand sad bag rattet.

Han holdt stille for at dreje og blev ramt bagfra, så bilen blev skubbet over i modsatte vejbane og blev ramt af en modkørende bil, skriver avisen.

Manden, der kom fra Galten, ville svinge til venstre ind på Johannes Jensens Vej, da den blev ramt.

I den modsatte vejbane kom en 71-årig mand fra Randers kørende i bil og stødte ind i den 74-årige.

Ved det dobbelte sammenstød kom den 74-årige alvorligt til skade. Ulykke skete klokken 09.42, og manden afgik ved døden 21.14 om aftenen på Skejby Sygehus.

Den 21-årige kvinde fra Gjern og den 71-årige mand blev begge tilset på sygehuset i Viborg, men begge fik kun lettere skader i forbindelse med sammenstødet, skriver Midtjyllands Avis.

Politiet vurderer over for avisen, at ulykken formentlig skete på grund af kvindens uopmærksomhed. Hvad det præcis dækker over, er ikke oplyst.

Efter ulykken blev en bilinspektør kaldt ud til stedet.

En bilinspektørs opgave er at undersøge alvorlige trafikulykker. Bilinspektøren kan blandt andet vurdere, hvor hurtigt der er blevet kørt, eller om der er foretaget opbremsning eller lignende.