En 74-årig knallertkører er fundet død i en grøft.

Det skriver Sydjyllands Politi på X.

Der er tale om en vandfyldt grøft på Siltoftvej ved Tønder.

Politikredsen skriver, at den mandlige fører forventes at være væltet ned i grøften under kørslen og druknet. De præcise omstændigheder kender de dog ikke til.

En beboer på en nærliggende ejendom ydede førstehjælp til manden, men forgæves.

Beboeren er af patruljen blevet indstillet til dusør for sin indsats.

Opdateres...