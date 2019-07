Midt- og Vestjyllands Politi efterlyser mandag en 73-årig kvinde.

Kvinden, hvis navn er Solveig Hansen, er gået fra sin bolig i Nordmarken i den vestjyske by Jyllinge tideligt mandag morgen.

Siden har ingen set hende.

Politiet oplyser på Twitter, at den 73-årige kvinde er dement og lider af sukkersyge, og har behov for at få sin medicin.

Hun beskrives som værende 170 centimeter høj, kraftig af bygning og iført rød jakke.

Der søges lige mu efter Solveig Hansen med bådde helikopter og hundepatruljer.

Politiet beder desuden borgerne i lokalområdet til at tjekke deres haver og skure.

Har du set Solveig Hansen, eller har du informationer, som kan hjælpe politiet i deres eftersøgning, så bedes du henvende dig til Midt- og Vestjyllands Politi på 114.