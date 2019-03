En 73-årige Preben Byskov er tirsdag blevet varetægsfængslet i fire uger sigtet for drabet på en 74-årige Poul Erik Schwærter i Helsinge.

Preben Byskov er sigtet for at have dræbt Poul Erik Schwærter på en adresse nær Helsinge mandag morgen.

Ved tirsdagens grundlovsforhør forklarede den Preben Byskov, at ham og Poul Erik Schwærter tidligere havde været gode venner. Men da Poul Erik Schwærter som tidligere lokalpolitiker for Venstre valgte kommunens sode frem for Preben Byskov i en sag om forurening på en ejendom, følte han sig svigtet.

»Han har ødelagt mit liv,« lød ordene fra Preben Byskov i retten, da anklageren spurgte, hvorfor han havde skudt og dermed dræbt ham.

Preben Byskov fortalte i retten, at han mandag morgen kørte alene i sin bil ud mod Poul Eriks adresse. Da han ankom til Poul Eriks hjem, gik han ind på hans soveværelse og vækkede ham, imens han lå og sov.

»Jeg spurgte, om han kunne være det bekendt, som han havde gjort imod mig,« fortæller Preben Byskov i Retten.

Poul Erik vågnede med det samme og grinede, ifølge Preben Byskov, hånligt ad ham ‘som han plejede’.

»Han satte sig op i sengen med benene ud over sengekanten. Så går jeg rundt om sengen, tager den ene patron og får trykket af,« siger Preben Byskov uden at fortrække en mine.

Poul Erik Schwærter, der har en fortid i lokalpolitik for partiet Venstre, blev skudt i ryggen på halvanden meters afstand og døde som følge heraf.

